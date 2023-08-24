شهداء جدد على مذبح الوطن

أعرب أمين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل عن ألمه الشديد باستشهاد ضابطين من خيرة ضباط الجيش اثر سقوط المروحية التي كانت تنقلهم في منطقة حمانا، واتصل أبو فاضل بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزيا بالشهداء الذين انضموا الى رفاق السلاح في الدفاع عن لبنان وحفظ أمنه واستقراره في الداخل وعلى الحدود. كما تمنى الشفاء العاجل للمعاون المصاب، وتقدم ايضا بخالص العزاء لكل من أهالي الشهداء، المؤسسة العسكرية والشعب اللبناني.

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