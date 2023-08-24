"القطاع إلى اندثار"... مختار كفردبيان يناشد وزير الزراعة

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وجه مختار كفردبيان وسيم مهنا كتابا الى وزير الزراعة عباس الحاج حسن عرض فيه أوضاع مزارعي التفاح في المنطقة ومخاوفهم ، وقال : "يطل موسم التفاح علينا وسط مخاوف عارمة من تكرار سيناريو استغلال ضعف المزارعين بعد معاناتهم من غلاء الأسمدة و المبيدات، فيذهب تعبهم هباء و تنتفخ جيوب التجار الأجانب و يرزح أهلنا سنة بعد أخرى تحت الخسائر و الديون".اضاف: "لذلك نطالبكم بالتحرك الفاعل الآن و ليس بعد فوات الأوان، لأن الوضع لم يعد يحتمل فالقطاع إلى اندثار و المزارعون إلى الإفلاس و الكارثة ".وتابع :"نريد منكم تأمين الأسعار العادلة والدعم اللازم لأهلنا الذين هم عصب الحياة في الجبال، و علينا المحافظة عليهم بكل الوسائل.إن الزراعة في بلدتنا مهمة كالسياحة، و نحن نضع أمامكم هذا الملف و نطالبكم و بكل بساطة أن نتساوى في المعاملة مع مزارعي التبغ، فنحن أيضا نستحق العيش بكرامة دون مِنّةٍ من أحد ."