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لبنان

"القطاع إلى اندثار"... مختار كفردبيان يناشد وزير الزراعة

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:22
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  وجه مختار كفردبيان وسيم مهنا كتابا الى  وزير الزراعة عباس الحاج حسن عرض فيه أوضاع مزارعي التفاح في المنطقة ومخاوفهم ، وقال : "يطل موسم التفاح علينا وسط مخاوف عارمة من تكرار سيناريو استغلال ضعف المزارعين بعد معاناتهم من غلاء الأسمدة و المبيدات، فيذهب تعبهم هباء و تنتفخ جيوب التجار الأجانب و يرزح أهلنا سنة بعد أخرى تحت الخسائر و الديون".
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اضاف: "لذلك نطالبكم بالتحرك الفاعل الآن و ليس بعد فوات الأوان، لأن الوضع لم يعد يحتمل فالقطاع إلى اندثار و المزارعون إلى الإفلاس و الكارثة ".

وتابع :"نريد منكم تأمين الأسعار العادلة والدعم اللازم لأهلنا الذين هم عصب الحياة في الجبال، و علينا المحافظة عليهم بكل الوسائل.

إن الزراعة في بلدتنا مهمة كالسياحة، و نحن نضع أمامكم هذا الملف و نطالبكم و بكل بساطة أن نتساوى في المعاملة مع مزارعي التبغ، فنحن أيضا نستحق العيش بكرامة دون مِنّةٍ من أحد ."

 

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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