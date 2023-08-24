30
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
34
o
بشري
31
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القطاع إلى اندثار"... مختار كفردبيان يناشد وزير الزراعة
Lebanon 24
24-08-2023
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه مختار كفردبيان وسيم مهنا كتابا الى وزير الزراعة عباس الحاج حسن عرض فيه أوضاع مزارعي التفاح في المنطقة ومخاوفهم ، وقال : "يطل موسم التفاح علينا وسط مخاوف عارمة من تكرار سيناريو استغلال ضعف المزارعين بعد معاناتهم من غلاء الأسمدة و المبيدات، فيذهب تعبهم هباء و تنتفخ جيوب التجار الأجانب و يرزح أهلنا سنة بعد أخرى تحت الخسائر و الديون".
Advertisement
اضاف: "لذلك نطالبكم بالتحرك الفاعل الآن و ليس بعد فوات الأوان، لأن الوضع لم يعد يحتمل فالقطاع إلى اندثار و المزارعون إلى الإفلاس و الكارثة ".
وتابع :"نريد منكم تأمين الأسعار العادلة والدعم اللازم لأهلنا الذين هم عصب الحياة في الجبال، و علينا المحافظة عليهم بكل الوسائل.
إن الزراعة في بلدتنا مهمة كالسياحة، و نحن نضع أمامكم هذا الملف و نطالبكم و بكل بساطة أن نتساوى في المعاملة مع مزارعي التبغ، فنحن أيضا نستحق العيش بكرامة دون مِنّةٍ من أحد ."
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
14:00 | 2023-08-23
23/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:23 | 2023-08-24
ميقاتي: قرار الحكومة تثبيث متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير لجهودهم
05:00 | 2023-08-24
لا تسوية في أيلول.. العين على الوضع الأمني في لبنان!
04:00 | 2023-08-24
سيناريو "مُفاجئ" سيشهده عين الحلوة.. هكذا سيتمَّ إنهاء الإرهابيين داخله!
07:31 | 2023-08-24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:10 | 2023-08-24
أثناء القيام بفتح القبر لدفن أحد الاشخاص.. العثور على رفاة 3 جثث باللباس العسكري في هذه المنطقة
06:54 | 2023-08-24
لم يتم العثور على سلامة في الصفرا والرابية وأحد المنتجعات وتعذر تبليغه.. ومعلومات مفاجئة عن موجدات الذهب في المصرف
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 14:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 14:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 14:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24