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لبنان

هل تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:27
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية واستمرار انخفاضها في الداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط رذاذ خفيف في الفترة المسائية في بعض المناطق الجنوبية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بخاصة في الداخل، حيث تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها  بـ5 درجات، في حين تلامس درجات الحرارة القصوى معدلاتها ساحلا وتتخطاها في المناطق الساحلية الشمالية  مع درجات حرارة دنيا مرتفعة (خلال الليل) على الساحل، ومن المتوقع ان يخف تأثيرها تدريجيا بدءا من اليوم في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات بسبب منخفض جوي متمركز فوق الجزر اليونانية  بحيث درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .

تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

 معدل درجات الحرارة  في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل بحيث تكون فوق معدلاتها الموسمية على الساحل الشمالي، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية واستمرار انخفاضها في الداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط رذاذ خفيف في الفترة المسائية في بعض المناطق الجنوبية.

السبت:  غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. تستقر درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل اضافي على المرتفعات وفي الداخل مع احتمال لتساقط الرذاذ في المناطق الجنوبية فجر السبت.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بحيث تعود الى معدلاتها لشهر آب، وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية، وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية فجر الاثنين.

-الحرارة على الساحل من 28 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 39 درجة.
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