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لبنان

"التوحيد العربي": لإنصاف المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:30
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قالت امانة الاعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان: تلقينا بكثير من الأسى خبر  سقوط طوافة عسكريّة للجيش اللبناني في منطقة حمّانا واستشهاد النقيب الطيّار جورج حنا والملازم أوّل الطيّار ريتشارد فيصل صعب ".
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وتقدم البيان "بخالص العزاء من المؤسسة العسكرية قيادة وافرادا ومن عائلتي الشهيدين في سلاح الجو اللبناني ،متمنياً الشفاء العاجل للمعاون الجريح احمد صيدح".

وحيا البيان "تضحيات الجيش اللبناني الذي يشكل  كرامة الوطن وحامي استقراره وأمنه وأمانه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، داعياً " الجهات المعنية الى إنصاف المؤسسة العسكرية التي تقوم بمهماتها بروح وطنية عالية ومسؤولية كبيرة على الرغم من كل الظروف المأسوية والى الالتفاف حول الجيش ودعم صموده وجهوده والاجراءات التي يتخذها وتشكل درعاً حصيناً للوطن".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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