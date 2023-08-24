Advertisement

لبنان

الأسمر: خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للمتقاعدين في الأسلاك الأمنية

Lebanon 24
24-08-2023 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1100534-638284776397664391.jpg
Doc-P-1100534-638284776397664391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان اليوم إلى أنه "بعد مطالبات وتحركات خاضها المتقاعدون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدعم ومساندة من الإتحاد العمالي العام ، صدر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي المرسوم رقم 1117/ ص تاريخ 16/8/2023 الذي يقضي باستفادة الرتباء من رتبة مؤهل أول ومؤهل من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعد التقاعد من تعويضات صفائح البنزين التي يستفيد منها الملازم المتقاعد".
Advertisement

وأضاف: "إنّ الإتحاد العمالي العام إذ يعتبر أنّ هذا المرسوم يعدّ خطوةً ضرورية وهامة على طريق تحقيق العدالة للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية ويجب أن تتبعها خطوات ضرورية أخرى، فإنّ الإتحاد يتوجه بالتحية والشكر لكلّ من ساهم في هذه الخطوة وفي مقدمهم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وسعادة القاضي فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة لتسهيله هذه العملية بالسرعة المناسبة وسعادة القاضي محمود مكيّة لإصدار هذا المرسوم بالوقت المناسب".

وأكد أن الإتحاد العمالي "سيتابع عملية تنفيذ هذا المرسوم مع المعنيين من المتقاعدين العسكريين بالتواصل مع معالي وزير المال الدكتور يوسف الخليل وأركان الوزارة الى أن تصل هذه القضية الى نهاياتها بكلّ تأكيد".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2023-08-24
05:00 | 2023-08-24
04:00 | 2023-08-24
07:31 | 2023-08-24
07:29 | 2023-08-24
07:10 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24