الأسمر: خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للمتقاعدين في الأسلاك الأمنية

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أشار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان اليوم إلى أنه "بعد مطالبات وتحركات خاضها المتقاعدون في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بدعم ومساندة من الإتحاد العمالي العام ، صدر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي المرسوم رقم 1117/ ص تاريخ 16/8/2023 الذي يقضي باستفادة الرتباء من رتبة مؤهل أول ومؤهل من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعد التقاعد من تعويضات صفائح البنزين التي يستفيد منها الملازم المتقاعد".وأضاف: "إنّ الإتحاد العمالي العام إذ يعتبر أنّ هذا المرسوم يعدّ خطوةً ضرورية وهامة على طريق تحقيق العدالة للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية ويجب أن تتبعها خطوات ضرورية أخرى، فإنّ الإتحاد يتوجه بالتحية والشكر لكلّ من ساهم في هذه الخطوة وفي مقدمهم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وسعادة القاضي فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة لتسهيله هذه العملية بالسرعة المناسبة وسعادة القاضي محمود مكيّة لإصدار هذا المرسوم بالوقت المناسب".وأكد أن الإتحاد العمالي "سيتابع عملية تنفيذ هذا المرسوم مع المعنيين من المتقاعدين العسكريين بالتواصل مع معالي وزير المال الدكتور يوسف الخليل وأركان الوزارة الى أن تصل هذه القضية الى نهاياتها بكلّ تأكيد".