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لبنان

الشامي: حمى الله جيشنا الباسل

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:16
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قال نائب رئيس الحكومة سعادة  الشامي:  "يستمر الجيش بتقديم التضحيات في سبيل الذود عن الوطن وحمايته، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. وبالامس انضم ضابطان من المؤسسة العسكرية الى قافلة الشهداء الذين حفروا اسماءهم في سجل الخلود".
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وأضاف: "نتقدم بالتعزية من قيادة الجيش وعائلتي الشهيدين ونتمنى للجندي المصاب الشفاء العاجل".

وختم: "حمى الله جيشنا الباسل".
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