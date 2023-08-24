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لبنان

ميقاتي: قرار الحكومة تثبيث متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير لجهودهم

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:23
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حيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدفاع المدني على التضحيات التي يقدمها، معتبرا "ان قرار الحكومة بتثبيت متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير للجهود التي يقوم بها  الدفاع المدني في كل المناطق اللبنانية".
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وكان رئيس الحكومة إستقبل المدير العام للدفاع  المدني العميد ريمون خطّار ووفدا من المتطوعي  ظهر اليوم في السرايا.
وفي خلال اللقاء ابلغ رئيس الحكومة الوفد بصدور مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني في الجريدة الرسمية اليوم.
وقال: من حق المتطوعين ان ينالوا التقدير اللازم على اعمالهم وتضحياتهم، لا سيما وأن جهودهم تشمل مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز.ولا بد هنا من التنويه بالدور الذي قام به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ايصال هذا الملف الى خواتيمه.
 


وتحدث المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار فشكر رئيس الحكومة على هذا الانجاز بعد عشرين سنة من الانتظار.وحيا وزير الداخلية والبلديات على دعمه ومتابعته لحقوق الدفاع المدني ومطالبه.
وتمنى ان يصار الى تعزيز الدفاع المدني بالعتاد اللازم ليتمكن من القيام بعمله على أكمل وجه.
والقى عناصر الدفاع المدني كلمات حيّت رئيس الحكومة على دعمه ومتابعته المستمرة والدؤوبة للمهام التي يقوم بها. 

وزير السياحة
استقبل رئيس الحكومة وزير السياحة وليد نصار الذي  اوضح بعد اللقاء انه عرض مع الرئيس ميقاتي المستجدات السياسية، وجرى تقييم للموسم السياحي.
 


نواب عكار
واستقبل ألرئيس ميقاتي وفدا من نواب عكار ضم السادة وليد البعريني، محمد سلمان، سجيع عطية ، محمد يحيى، احمد الخير واحمد رستم وجرى بحث في شؤون انمائية ومطلبية تخص منطقة عكار.
 


لقاءات اخرى
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب ناصر حيدر، كما التقى سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه منصبه الجديد.
 
 
ومن زوار السراي سفير لبنان في سلطنة عمان البير سماحة.
 
 
 
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