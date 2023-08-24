ميقاتي: قرار الحكومة تثبيث متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير لجهودهم

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حيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدفاع المدني على التضحيات التي يقدمها، معتبرا "ان قرار الحكومة بتثبيت متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير للجهود التي يقوم بها الدفاع المدني في كل المناطق اللبنانية".وكان رئيس الحكومة إستقبل المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار ووفدا من المتطوعي ظهر اليوم في السرايا.وفي خلال اللقاء ابلغ رئيس الحكومة الوفد بصدور مرسوم تثبيت متطوعي الدفاع المدني في الجريدة الرسمية اليوم.وقال: من حق المتطوعين ان ينالوا التقدير اللازم على اعمالهم وتضحياتهم، لا سيما وأن جهودهم تشمل مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز.ولا بد هنا من التنويه بالدور الذي قام به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ايصال هذا الملف الى خواتيمه.