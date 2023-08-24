29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
احتجاجا على التهريب... مزارعو سهل القاع قطعوا الطريق الدولية
Lebanon 24
24-08-2023
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قطع مزارعو سهل القاع الطريق الدولية المؤدية إلى حمص، في حضور رئيس بلدية القاع بشير مطر، مخاتير ومزارعون وفاعليات، احتجاجا على تهريب المنتجات السورية إلى لبنان.
ورمى المزارعون بعضا من منتجاتهم احتجاجا على تهريب العنب والفليفلة والبندورة والباذنجان والخيار من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من المعابر الشرعية وغير الشرعية. وقد قطعت الطريق الدولية المؤدية الى معبر جوسية لنصف ساعة.
Advertisement
وأشار مطر في كلمة الى أن "المزارع اللبناني وصل إلى حد الإفلاس ما دفعه لأن يرمي انتاجه على الطرق، وكأنه لا يكفيه ما يتعرض له من مصائب تهدد انتاجه بأدوية زراعية مزورة المطلوب وقف عمليات التهريب الذي يعرض اقتصادنا واقتصاد المزارع للخطر". وناشد الأجهزة الأمنية "مؤازرة الجيش من أجل وقف عمليات التهريب من الأراضي السورية الى الداخل اللبناني، وتشدد على الطرق الدولية من أجل تثبيت المزارع وبقائه في أرضه".
وشكر أحد المزارعين "الاجهزة الامنية للقيام بمسؤولياتها"، داعيا الجمارك إلى "القيام بمسوؤلياتها مع البضاعة المهربة والفصل بين الانتاج المحلي المهرب". وناشد وزارة الطاقة "التعاطي بإيجابية مع المزارعين الذين تتعرض آبارهم للشح".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
04:04 | 2023-08-24
24/08/2023 04:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:23 | 2023-08-24
ميقاتي: قرار الحكومة تثبيث متطوعي الدفاع المدني هو لفتة تقدير لجهودهم
04:00 | 2023-08-24
سيناريو "مُفاجئ" سيشهده عين الحلوة.. هكذا سيتمَّ إنهاء الإرهابيين داخله!
09:40 | 2023-08-24
قائد الجيش استقبل نواباً قدموا تعازيهم باستشهاد الضابطين الطيارين
09:40 | 2023-08-24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:39 | 2023-08-24
شيخ العقل: للإلتفاف حول المؤسسة العسكرية
09:36 | 2023-08-24
الخطيب التقى وفد تجمع العلماء المسلمين
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 16:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 16:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 16:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24