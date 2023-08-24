صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)

بناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم اقفال بالشمع الاحمر معمل لتصنيع الحلويات في منطقة القليلة قضاء صور وذلك إثر جولة نظمتها مصلحة الاقتصاد في الجنوب ومكتب امن الدولة صور على المحال والمؤسسات في محور ديرقانون راس العين القليلة البياض المنصوري. ومن المعروف انّ محل الحلويات هذا واسمه "حلويات الشاطئ" من أشهر المحال في المنطقة.
وتبين في المعمل المذكور اعلاه عدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء واستعمال مواد اولية منتهية الصلاحية ووجود صراصير في البرادات ومنطقة التحضير وعليه تم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة وحجز البضاعة المضبوطة وتم مخابرة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الذي أمر بإقفال المعمل وختمه بالشمع الاحمر.