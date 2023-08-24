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لبنان

البيسري: الامن العام مستمر في عمله على ملف النازحين السوريين

Lebanon 24
24-08-2023 | 07:59
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اعتبر  المدير العام للامن العام بالانابة اللواء إلياس البيسري خلال زيارته الرابطة المارونية أن "للرابطة هوية مارونية، لكن لادائها بعدٌ وطني يتبدى في الكثير من المواقف الصادرة عنها في الاستحقاقات المفصلية الكبرى". 
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وعرض البيسري خلال الاجتماع ما قامت وتقوم به المديرية العامة للامن لحل ملف النازحين السوريين، "على الرغم من العقبات السياسية واللوجستية التي واجهتها وتواجهها". وقال: "ان الامن العام مستمر في عمله على هذا الملف على الرغم من القرارات والعراقيل من قبل جهات مختلفة داخلية وخارجية".

 وأشار الى "أن الاستقرار السياسي وانتظام العمل في المؤسسات الدستورية، واولها انتخاب رئيس للجمهورية، يساعدان على إنتاج حلول مدعمة بأوسع قاعدة إسناد وطني"، معتبرا أن "الأمن بشكل عام لا يزال متماسكا، لكن الاستقرار السياسي والاقتصادي يزيدانه مناعة"، مؤكدا "ان ملف النازحين يتقدم الملفات الأكثر خطورة التي يواجهها لبنان، وعلى المجتمع الدولي والعربي أن يتنبه للتداعيات التي يمكن أن يخلفها الضغط على لبنان لاستبقاء النازحين على أرضه، وقد لا يقتصر ضررها على وطننا فحسب".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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