اجتاحت سيارتها شاحنة يقودها سوري على الاوتوستراد.. وجريح نتيجة حادث صدم





نقل على اثرها المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج بواسطة فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة التي حضرت الى المكان على الفور.

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ووصفت حالته لاحقاً بالمستقرة. سجل حادث سير على اوتستراد البالما بإتجاه طرابلس حيث تعرض الشاب "م. ط" (36 عاما) وهو سوري الجنسية لحادث صدم من قبل سيارة يقودها احد الاشخاص من التبعية السورية.نقل على اثرها المصاب الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج بواسطة فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة التي حضرت الى المكان على الفور.ووصفت حالته لاحقاً بالمستقرة.

وكذلك تعرضت السيدة ربيكا متى وهي رئيسة قلم داخل قلم المنفرد المدني في طرابلس، الى حادث مروع كاد يودي بحياتها، على اوتستراد البالما، بعدما اجتاحت سيارتها شاحنة يقودها احد الاشخاص من التبعية السورية والذي لاذ بالفرار بعد الحادث.