مجموعة إسرائيلية فقدت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة

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تفقدت مجموعة إسرائيلية مدعومة بسيارة مدنية الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا وشوهدت هذه العناصر تعمل على مراقبة أجهزة المراقبة المثبتة على طول هذا السياج وتزامن ذلك مع قيام جرافة إسرائيلية بتمهيد الطريق المحاذي للسياج الحدودي عند مصنع الحمضيات مقابل سهل مرجعيون في ظل غياب شبه تام لحركة المستوطنين في المطلة ومحيطها.وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ناشطة ونقاط مراقبة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.