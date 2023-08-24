Advertisement

لبنان

مجموعة إسرائيلية فقدت الطريق العسكري ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة

Lebanon 24
24-08-2023 | 08:48
A-
A+
Doc-P-1100579-638284889331083264.PNG
Doc-P-1100579-638284889331083264.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفقدت مجموعة إسرائيلية مدعومة بسيارة مدنية الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا وشوهدت هذه العناصر تعمل على مراقبة أجهزة المراقبة المثبتة على طول هذا السياج وتزامن ذلك مع قيام جرافة إسرائيلية بتمهيد الطريق المحاذي للسياج الحدودي عند مصنع الحمضيات مقابل سهل مرجعيون في ظل غياب شبه تام لحركة المستوطنين في المطلة ومحيطها.
Advertisement
وفي الجانب اللبناني سجل دوريات ناشطة ونقاط مراقبة للجيش وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:37 | 2023-08-24
11:30 | 2023-08-24
11:07 | 2023-08-24
11:00 | 2023-08-24
10:45 | 2023-08-24
10:37 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24