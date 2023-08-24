بري عرض للمستجدات الأمنية مع مولوي واتصل بقائد الجيش

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي ، وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها .بعد اللقاء، قال الوزير المولوي : "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري، بداية هنأنا دولته ولبنان واللبنانيين ببدء التنقيب عن النفط الذي سيكون ثروة للبنان واللبنانيين الذين صبروا وتحملوا ويتحملون كثيرا".اضاف: "كما اطلعته على التطورات والأوضاع الأمنية في البلد وعمل وزارة الداخلية ، وركزنا على الوضع الأمني والجهد الذي تقوم به القوى الأمنية والعسكرية ومتابعة كافة التحقيقات الأمنية والقضائية والعدلية بكافة الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية" .وتابع: "أنتهزها فرصة لتعزية اللبنانيين وقيادة الجيش وكل من يحمل لواء الوطن بالشهيدين اللذين سقطا امس في حادثة الطوافة، فهما غاليان على قلب الجيش وقلوب جميع اللبنانيين، لهما الرحمة ولاهلهما وللبنانيين الصبر والسلوان ."