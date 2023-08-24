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لبنان

بري عرض للمستجدات الأمنية مع مولوي واتصل بقائد الجيش

Lebanon 24
24-08-2023 | 09:14
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي ، وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الأمنية منها .

بعد اللقاء، قال الوزير المولوي : "تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري، بداية هنأنا دولته ولبنان واللبنانيين ببدء التنقيب عن النفط الذي سيكون ثروة للبنان واللبنانيين الذين صبروا وتحملوا ويتحملون كثيرا".
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اضاف: "كما اطلعته على التطورات والأوضاع الأمنية في البلد وعمل وزارة الداخلية ، وركزنا على الوضع الأمني والجهد الذي تقوم به القوى الأمنية والعسكرية ومتابعة كافة التحقيقات الأمنية والقضائية والعدلية بكافة الحوادث التي حصلت في الفترة الماضية" .

وتابع: "أنتهزها فرصة لتعزية اللبنانيين وقيادة الجيش وكل من يحمل لواء الوطن بالشهيدين اللذين سقطا امس في حادثة الطوافة، فهما غاليان على قلب الجيش وقلوب جميع اللبنانيين، لهما الرحمة ولاهلهما وللبنانيين الصبر والسلوان ."
كما استقبل الرئيس بري مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبد الله، في حضور المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في إقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي .
على صعيد آخر أجرى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزياً بالطيارين الشهيدين اللذين سقطا في حادث تحطم المروحية ليل أمس، متمنياً للرتيب الجريح الشفاء العاجل. ولهذه الغاية أجرى رئيس المجلس إتصالاً بالدكتور ميشال حنا معزياً باستشهاد نجله النقيب الطيار جوزف حنا وبعائلة الشهيد الملازم اول ريشار صعب، وكلف النائب أيوب حميد تمثيله في مراسم التشييع.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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