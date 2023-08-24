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لبنان

اخبار من أبو فاعور ضد المتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة: لا أحد محصّن

Lebanon 24
24-08-2023 | 09:21
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تقدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة ضد المتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة، حيثُ ذكرَ أسماء الشركات الوهمية والمتورطين وعيّنة من الأدوية المُستخدمة. 
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ووجّه أبو فاعور نداء إلى كلّ المزارعين" للإمتناع عن استخدام هذه الأسمدة الزراعية الفاسدة"، داعياً إلى" تحرّك جدّي اتجاه هذا الموضوع، كما أشاد بكفاءة وسرعة جهاز المعلومات، واصفاً إياه بالجهاز الكفوء والحريص، ومتمنياً على وزير الزراعة أن يُسرّع وتيرة عمله لضبط هذه البضاعة وسحبها من السوق اللبناني".

وقال : "سنتقدم إلى رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل هيلينا اسكندر بإخبار مماثل"، لافتاً إلى أن المدعي العام التمييزي طلب منه التحفّظ عن ذكر الأسماء المُتورطة بالموضوع لإعطاء وقت للقوى الأمنية من أجل مداهمتهم وتوقيفهم، مؤكداً أنه لا أحد محصّن بهذا الأمر.

ورداً على سؤال أجاب أبو فاعور: "لا أحد يقوم بهكذا أعمال دون غطاء سياسي، فهناك ميثاقية كاملة وراءهم بمعظم المناطق والإتجاهات السياسية، وفرع المعلومات سيتكلّف بالتحقيقات، والمعركة مفتوحة وعندما الدولة تحزم أمرها تستطيع أخذ الإجراءات المُناسبة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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