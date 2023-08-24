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عقد اجتماع في وزارة العمل، ضم وزيري العمل والتربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وعباس الحلبي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي والمدير العام للتربية جهاد الاشقر مع وفد من كبار الموظفين في وزارة التربية، وتم البحث في سبل التعاون وحل بعض القضايا العالقة في الضمان ربطا بالعاملين في القطاع التربوي.وتم الاتفاق على خطوات سيتم اتباعها لتسهيل امور العاملين في القطاع التربوي في علاقتهم مع الضمان الاجتماعي.