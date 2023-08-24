الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الخميس تسعيرة ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد،

بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.