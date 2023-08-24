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لبنان
فادي خلف: المصارف لا تزال صامدة رغم الأزمة
Lebanon 24
24-08-2023
|
09:28
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لفت الامين العام لجمعية المصارف اللبنانية الدكتور فادي خلف الى" خطورة إطلاق الاشاعات التي تتناول المصارف، واستسهال البعض اطلاق حملات تشويه سمعة ممنهجة، في حق أي مصرف، ليتبيّن ان هدف هذه الحملات الضغط على ادارة المصرف للحصول على مكاسب غير مشروعة، على حساب المودعين".
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وقال في تصريح: "المصارف لا تزال صامدة رغم الأزمة غير المسبوقة التي عرفها البلد، وهي أزمة نظامية systemic crisis وفق كل المعايير والاعراف الدولية. ومن مصلحة الجميع، والمودعين في طليعة هؤلاء، ان يحافظ القطاع على صموده واستمراريته الى حين بدء تنفيذ خطةٍ للتعافي تضعها وتنفذها الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ومن يحاول اقتناص الفرصة للحصول على اموال ليست من حقه، بل من حق المودعين، ومن يلجأ الى الاشاعات ومحاولة تشويه سمعة مصرف، في محاولة للضغط لدفع ادارته للقبول بابتزازه، انما هو يرتكب جرما في حق المودعين وفي حق الاقتصاد الوطني".
وختم خلف: "نتمنى على وسائل الاعلام كافة عدم الانجرار وراء الاشاعات، والامتناع عن نشر اي خبر يتناول المصارف قبل التأكد من مصدر الخبر، وقبل مراجعة ادارة المصرف المعني او جمعية المصارف، لأن مواضيع من هذا النوع تمسّ الصالح العام، ومن واجبنا جميعاً الحفاظ على مقومات القوة في المجتمع، والمساعدة على الصمود بانتظار انقشاع السواد، وبدء مرحلة التعافي التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر منذ حوالي اربع سنوات".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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