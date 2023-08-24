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لبنان

الحاج من محطة الضبيه: الوضع غير مقبول

Lebanon 24
24-08-2023 | 09:31
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 قام عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج بزيارة مفاجئة إلى محطة الضبيه التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي لم تتم صيانتها منذ أكثر من أربع سنوات، واطلع على وضعها وسير العمل فيها.
 
كما التقى الحاج مدير المحطة زهير قزي واستمع إليه في عرض لواقع المنشآت والمشاكل التي تواجهها.
 
ورأى الحاج أن "وضع المحطات غير مقبول وبحاجة ملحة لأعمال الصيانة والتنظيف"، مؤكدا المتابعة اللازمة مع المدير العام جان جبران والمتعهدين. وطالب بالاسراع في إصلاح الأعطال وتحديدا عطل جل الديب ومضاعفة قوة المضخات في المحطات الأخرى في قضاء المتن.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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