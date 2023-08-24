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لبنان

قائد الجيش استقبل نواباً قدموا تعازيهم باستشهاد الضابطين الطيارين

Lebanon 24
24-08-2023 | 09:40
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النواب ميشال الدويهي وشربل مسعد وغسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، وقدموا تعازيهم باستشهاد الضابطين الطيارين متمنين الشفاء العاجل للرتيب الجريح.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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