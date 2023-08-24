قائد الجيش استقبل نواباً قدموا تعازيهم باستشهاد الضابطين الطيارين

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النواب ميشال الدويهي وشربل مسعد وغسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، وقدموا تعازيهم باستشهاد الضابطين الطيارين متمنين الشفاء العاجل للرتيب الجريح.