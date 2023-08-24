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لبنان

رئيس بلدية برج البراجنة: خسارة الجيش لبطلين تكريس جديد للتضحية

Lebanon 24
24-08-2023 | 09:52
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أعرب رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور  في بيان، عن" عميق الحزن لاستشهاد النقيب جوزف حنا والملازم اول ريشار صعب في حادثة مروحية حمانا أمس".

واعتبر ان "خسارة الجيش لبطلين هي تكريس جديد لتضحية هذه المؤسسة العظيمة التي ما بخلت يوما فداء عن الوطن".
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 وتقدم منصور بالتعازي لمؤسسة الجيش اللبناني ولاهالي الشهيدين اللذين" انحفر اسمهما في ذاكرة لبنان إلى الأبد".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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