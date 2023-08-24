رئيس بلدية برج البراجنة: خسارة الجيش لبطلين تكريس جديد للتضحية

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أعرب رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في بيان، عن" عميق الحزن لاستشهاد النقيب جوزف حنا والملازم اول ريشار صعب في حادثة مروحية حمانا أمس".واعتبر ان "خسارة الجيش لبطلين هي تكريس جديد لتضحية هذه المؤسسة العظيمة التي ما بخلت يوما فداء عن الوطن".وتقدم منصور بالتعازي لمؤسسة الجيش اللبناني ولاهالي الشهيدين اللذين" انحفر اسمهما في ذاكرة لبنان إلى الأبد".