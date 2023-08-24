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لبنان

المطران ابراهيم عزى بشهيدي الجيش

Lebanon 24
24-08-2023 | 09:54
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 توجه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بالتعزية من قيادة الجيش باستشهاد الرائد الطيار جوزف حنا والنقيب الطيار ريشار صعب، متمنيا الشفاء للمعاون اول محمد صيدح.
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وجاء في التعزية: "تلقينا بحزن شديد خبر الحادث المؤلم الذي تعرضت له احدى طوافات الجيش  في منطقة حمانا والذي ادى الى استشهاد الرائد الطيار جوزف حنا والنقيب الطيار ريشار صعب، واصابة المعاون اول محمد صيدح.
 
باسم كهنة ورهبان وراهبات وابناء وبنات الابرشية اتقدم بالتعزية القلبية من حضرة قائد الجيش العماد جوزاف عون والقيادة، من اهالي الشهيدين، سائلا" الله ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر.
 
وختم :"كان الشهداء نسورا  للجو في سماء لبنان يزرعونها عزة وكرامة، وسيبقون نسورا في سماء المجد والخلود".
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