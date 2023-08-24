الابيض: آلية جديدة لمرضى غسيل الكلى

ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض الاجتماع الدوري للهيئات الضامنة العامة بحضور مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ومدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، ورئيس الطبابة العسكرية العميد داني بشراوي وممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد محمد دسوقي وممثل المديرية العامة للامن العام العقيد جو مزهر وممثلين عن شركات استيراد مستلزمات غسيل الكلى.

وعرض الوزير الابيض الالية الجديدة التي يتم العمل عليها في علاج مرضى غسيل الكلى بين وزارة الصحة العامة ونقابة المستوردين ونقابة المستشفيات.

وأكد الابيض أن هذه الآلية الجديدة تضمن إستمرارية تقديم العلاج لمرضى غسيل الكلى من دون أي انقطاع للادوية والمستلزمات المخصصة لعلاجهم ومن دون تحميلهم أي فروقات إضافية.