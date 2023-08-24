Advertisement

لبنان

الابيض: آلية جديدة لمرضى غسيل الكلى

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:06
A-
A+
Doc-P-1100604-638284936951824067.png
Doc-P-1100604-638284936951824067.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 ترأس وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض الاجتماع الدوري للهيئات الضامنة العامة بحضور مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ومدير تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، ورئيس الطبابة العسكرية العميد داني بشراوي وممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد محمد دسوقي وممثل المديرية العامة للامن العام العقيد جو مزهر وممثلين عن شركات استيراد مستلزمات غسيل الكلى.

وعرض الوزير الابيض الالية الجديدة التي يتم العمل عليها في علاج مرضى غسيل الكلى بين وزارة الصحة العامة ونقابة المستوردين ونقابة المستشفيات.

وأكد الابيض أن هذه الآلية الجديدة تضمن إستمرارية تقديم العلاج لمرضى غسيل الكلى من دون أي انقطاع للادوية والمستلزمات المخصصة لعلاجهم ومن دون تحميلهم أي فروقات إضافية.

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:34 | 2023-08-24
13:26 | 2023-08-24
13:26 | 2023-08-24
13:19 | 2023-08-24
13:15 | 2023-08-24
13:10 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24