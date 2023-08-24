نقل مواطن الى المستشفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية

أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم نقل المدعو "ع. م." وهو فلسطيني الى المستشفى الحكومي في القبة للعلاج اثر تعرضه لصعقة كهربائية اثناء قيامه بتصليح خزان المياه داخل منزله في منطقة جبل البداوي.

Advertisement