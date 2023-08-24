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لبنان

نقل مواطن الى المستشفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:20
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أفادت مراسلة "لبنان 24" أنّه تم نقل المدعو "ع. م." وهو فلسطيني الى المستشفى الحكومي في القبة للعلاج اثر تعرضه لصعقة كهربائية اثناء قيامه بتصليح خزان المياه داخل منزله في منطقة جبل البداوي.
 
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