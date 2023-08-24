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لبنان

الإتحاد العمالي العام: نعلن وقوفنا الدائم الى جانب الجيش

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:25
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صدر عن الإتحاد العمالي العام في لبنان البيان التالي:
 
بألم وحرقة شديدين تلقى الإتحاد العمالي العام في لبنان النبأ المفجع باستشهاد ضابطين في الجيش وجرح ثالث أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في عملية تدريب في منطقة حمانا.
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إنّ الإتحاد العمالي العام إذ يتوجه بتعازيه الحارة والصادقة لذوي الشهيدين ولأهل الجندي الجريح، فإنّ الإتحاد يتوجه الى قائد الجيش العماد جوزيف عون والى قيادة الجيش على مستوياتها كافة بتحية إكبار واعتزاز وبالتعزية بشهدائه وجرحاه في هذه الحادثة وعلى مدى قيام هذه المؤسسة الوطنية الجامعة.

إنّ الإتحاد العمالي العام إذ يعلن وقوفه الدائم والثابت الى جانب جيشه الوطني وقيادته الحكيمة، يتمنى للجيش المزيد من القوة والتقدّم والنجاح.
 
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