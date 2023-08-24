عثمان عرض مع مفتي راشيا للاوضاع الامنية في المنطقة

Advertisement

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، مفتي راشيا والبقاع الغربي الشيخ وفيق حجازي يرافقه محمد هاجر، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في راشيا والبقاع الغربي.