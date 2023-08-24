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لبنان

عثمان عرض مع مفتي راشيا للاوضاع الامنية في المنطقة

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:29
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، مفتي راشيا والبقاع الغربي الشيخ وفيق حجازي يرافقه محمد هاجر، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في راشيا والبقاع الغربي.
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عماد

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