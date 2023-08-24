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لبنان

الراعي قدم تعازيه الى قائد الجيش باستشهاد الضابطين في حادثة سقوط الطوافة

Lebanon 24
24-08-2023 | 10:37
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اعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن "عميق ألمه لإستشهاد النقيب الطيار جوزف حنا، والملازم أول الطيار ريشار صعب، في حادثة سقوط الطوافة العسكرية في منطقة حمانا، ولإصابة الجريح المعاون محمد صيدح". 
 
كما قدم التعازي القلبية الى قائد الجيش ورفاقهما وأهلهما، مصلياً إلى الله "لراحة نفسيهما، ولشفاء المعاون الجريح، وللتعويض بسلامة الأهل والجيش".
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