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لبنان

المجلس الماروني: للعمل فوراً على تمكين كل جندي

Lebanon 24
24-08-2023 | 11:30
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عزى المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى بشهيدي الطوافة العسكرية النقيب الطيار جوزف حنا والملازم أول الطيار ريشار صعب.

كما عزى قائد الجيش العماد جوزاف عون ومؤسسة الجيش اللبناني قيادة وضباطا وعناصر، وعائلتَي الشهيدين"، مؤكدا "مشاركتهم المصاب الأليم".
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وأهاب بـ"المسؤولين الإتعاظ من هذه الفاجعة والاسراع في دعم مؤسسة الجيش التي تقدم يوميا التضحيات حتى الشهادة على مذبح هذا الوطن"، مطالبا إياهم بـ"العمل الفوري على تمكين كل جندي لبناني وتأمين الحياة الكريمة له ولعائلاته كي يستمر في تأدية واجبه المقدس، حفاظا على الأمن والاستقرار والسيادة".
 
وشدد على "نصرة الجيش اللبناني كونه الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وحصن الجمهورية ورمز وحدة البلاد وسيادتها والمظلة التي يحتمي في ظلها كل مواطن".
 
 
كما تمنّى أن "تكون هذه الفاجعة خاتمة المآسي الوطنية لعل الجميع يأخذ العبر ويستيقظ فينا جميعا ضميرنا الوطني".
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