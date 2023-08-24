"الاعتدال الوطني" شكر ميقاتي على تلزيم وصلة البداوي- طرابلس

شكر تكتل "الاعتدال الوطني" في بيان، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تجاوبه السريع واعطائه التوجيهات لرئيس الهيئة العليا للاغاثة لتلزيم وصلة البداوي - طرابلس".

وأكد التكتل "متابعته اليومية ليصار الى البدء بتنفيذ اوتوستراد المنية".