اتصال بين وفيق صفا وقائد الجيش.. هذا ما دار بينهما

أجرى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اتّصالا بقائد الجيش العماد جوزاف عون، مقدّمًا باسم حزب الله التعازي الى قيادة الجيش وذوي الشهيدين الضابطين اللذين استشهدا اثر تحطّم طوّافتهما العسكريّة. كما تمنّى للعسكري الجريح الشفاء العاجل.

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