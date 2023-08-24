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لبنان

مساء اليوم... 3 أشخاص تعرّضوا للخطف

Lebanon 24
24-08-2023 | 13:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلّحين يستقلّون سيارة زجاجها داكن، خطفوا شقيقين سوريين يعملان في صالون للحلاقة، عند نقطة "المصلبية" في وادي خالد.
 
 
وعُلم أيضاً أنّ شخصاً سوريّاً ثالثاً خُطِفَ أيضاً في بلدة الهيشة في وادي خالد.
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خطف

وادي خالد

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