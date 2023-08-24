مصادر "التيار الوطني الحر": الحوار مع "حزب الله" مستمر وإيجابيّ

قالت مصادر "التيار الوطني الحر" إنّ "الحوار مع "حزب الله" مستمر وإيجابيّ في النقاش".

وأشارت المصادر لـ"الجديد" إلى أنّ "البحث يشمل التفاصيل ليفضي الى نتائج عملية في أقرب وقت ممكن".