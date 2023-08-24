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لبنان
مصادر "التيار الوطني الحر": الحوار مع "حزب الله" مستمر وإيجابيّ
Lebanon 24
24-08-2023
|
13:19
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قالت مصادر "التيار الوطني الحر" إنّ "الحوار مع "حزب الله" مستمر وإيجابيّ في النقاش".
وأشارت المصادر لـ"الجديد" إلى أنّ "البحث يشمل التفاصيل ليفضي الى نتائج عملية في أقرب وقت ممكن".
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