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لبنان

المرتضى: قدر البطولة أن تقترن بالفداء والتضحية

Lebanon 24
24-08-2023 | 13:26
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عزى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، اللبنانيين عموماً والجيش قيادةً وضباطاً وافراداً.
 
 
 
واعتبر ان "قدر البطولة أن تقترن بالفداء والتضحية. لكن ارتقاء الضابطين الشهيدين النقيب الطيار جوزف حنا والملازم اول الطيار ريشار صعب من سمائهما إلى السماء، وجراح الجندي البطل المعاون احمد صيدح رفيقهما، خلال الكارثة التي لحقت بطيرانهم، تترك في القلوب وجعًا وحزنًا ليس لهما مثيل". 
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وقال: "بالإضافة إلى ضيق العيش الذي يكابده أفراد المؤسسة العسكرية في صبر وتضحية وإصرار على الواجب، تأتي الشهادة لتزداد المأساة إيلامًا".
 

وختم: "رحم الله الشهيدين، والعزاء للبنانيين جميعاً ولأهل الشهيدين النقيب الطيار جوزف حنا والملازم  اول الطيار ريشار صعب وللجيش قيادةً وضباطاً وافرادا ولكل لبنان، وشفى بعنايته البطل الجريح المعاون احمد صيدح".
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