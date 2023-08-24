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لبنان
أين سيُعقد الحوار الذي سيدعو إليه لودريان؟
Lebanon 24
24-08-2023
|
13:26
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أفادت "الجديد"، أنّ مكان الحوار مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان لم يُحسم بعد إذا كان سيكون في قصر الصنوبر أو في مجلس النواب.
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الحوار
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