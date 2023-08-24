بالأسماء... قرار بإقفال معملين بالشمع الأحمر

أصدر مدعي عام النبطية قرارا بإقفال معملي "الخنسا" و"طهماز" لإعادة تدوير الإطارات في منطقة الكفور بالشمع الاحمر.

وكان أهالي الكفور ودير الزهراني والنبطية وحبوش قد قدّموا شكاوى، إحتجاجاً على ظاهرة إحراق الإطارات.