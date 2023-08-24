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لبنان

بالأسماء... قرار بإقفال معملين بالشمع الأحمر

Lebanon 24
24-08-2023 | 13:34
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أصدر مدعي عام النبطية قرارا بإقفال معملي "الخنسا" و"طهماز" لإعادة تدوير الإطارات في منطقة الكفور بالشمع الاحمر.
 
 
وكان أهالي الكفور ودير الزهراني والنبطية وحبوش قد قدّموا شكاوى، إحتجاجاً على ظاهرة إحراق الإطارات.
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معمل

الكفور

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