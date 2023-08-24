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لبنان

بجرائم الخطف والسلب وافتعال إشكالات.. مطلوبون يقعون بقبضة "المخابرات"

Lebanon 24
24-08-2023 | 14:11
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي ينفذها الجيش، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبة - طرابلس المواطنَين (م.ش.) و(ع.ع.) والسوري (م.ع.) لتورطهم في إشكال وإطلاقهم النار".
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وتابع البيان: "كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات، بتاريخ 23/8/2023، 4 أشخاص وفقا لما يلي:
- المواطن (ع.أ.) في منطقة سوق بعلبك لارتكابه جرائم الخطف، وإطلاق النار على دورية للجيش، والسلب، والإتجار بالمخدرات وتعاطيها.
- المواطن (م.ع.) في منطقة حارة حريك - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب والسرقة، وطعنه أحد الأشخاص، وإطلاق النار، وتعاطي المخدرات، وافتعال إشكالات.
- السوري (م.أ.) في منطقة صبرا - الضاحية الجنوبية، لارتكابه جرائم السلب، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.
- السوري (م.أ.) في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية لارتكابه جريمتَي تعاطي المخدرات وافتعال إشكالات.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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