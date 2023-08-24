هذه مقدمات نشرات الاخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



حدثان خطفا المشهد الداخلي والخارجي، علما انه كان من المفترض ان تبقى عملية اطلاق استكشاف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية رسميا هي المحطة المضيئة بامتياز.

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الحدث الاول، تمثل بسقوط مروحية للجيش اللبناني في منطقة حمانا، واستشهاد ضابطين، وجرح عنصر ثالث، ليستمر الجيش في تقديم الشهداء على مذبح الوطن وهو الذي يكافح يوميا الهجرة غير الشرعية عبر المعابر الحدودية والبحرية، وعمليات الارهاب، وترويج وتصنيع وتهريب المخدرات.

اما الحدث الثاني فكان في روسيا مع رحلة اخيرة لقائد مجموعة فاغنر الذي قضى في سقوط أو اسقاط طائرة كانت تقله مع تسعة اخرين لتشير اصابع الاتهام ولتحوم الشكوك حول دور للكرملين في الحادثة في حين كان الرئيس الاوكراني يؤكد ان يفغيني بريغوجين وقع على وثيقة اعدامه عندما توقف على بعد مئتي متر من موسكو.

وبالعودة الى الواقع اللبناني المأزوم، فالرئاسة معلقة في انتظار الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان المرتقبة في النصف الثاني من ايلول المقبل في وقت تستمر المعارضة في المطالبة بجلسات لمجلس النواب مفتوحة، في مقابل تشدد الممانعة بتأكيدها ان مرشحها الاول والاخير هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وعلى المسار القضائي- المالي وفيما تسلمت الهيئة الاتهامية في بيروت جوابا من القوى الأمنية بتعذر تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، لعدم العثور عليه في ثلاثة عناوين: الصفرا والرابية ومنتجع البورتيميليو وعشية المؤتمر الصحافي لحاكمه بالانابة وسيم منصوري.

نشر مصرف لبنان خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه. وتبين ان قيمته توازي 18 مليار دولار، وان بعض السبائك الذهبية اصبح يصنف بخانة التحفة الأثرية، والعملة النادرة ما يضاعف قيمتها المالية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"



اليوم الرابع والعشرون من آب 2023 يوم تاريخي بالنسبة للبنان انطلقت فيه رسميا أعمال المنصة (ترانس أوشن) في الحفر والتنقيب واستكشاف ثروة لبنان من النفط والغاز.

الإنطلاقة العملية للتنقيب في البلوك الرقم 9 تأتي غداة الجولة الميدانية التي قام بها الرئيس نبيه بري - ومعه رئيس الحكومة - في المنصة الجاثمة على بعد مئة وعشرين كيلومترا من بيروت وذلك في استكمال لمتابعته الدؤوبة لهذا الملف ومن ضمنها جهوده على مدى عشر سنوات تفاوضا وتشريعا ومتابعة والتي تكللت باتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس بري عام 2020.

أما أولئك الخائبون فهم في غيهم يعمهون وفي أوهامهم يتخبطون وفي جنونهم، يغرقون يحاولون السطو على كل إنجاز ويرمون فشلهم على الآخرين لكن المياه تكذب الغطاس.

الشواهد على فشل ميشال عون والصهر كثيرة، أكثر من المليارات التي صرفت على الكهرباء وبواخرها والنتيجة لبنان غارق في العتمة.. أكثر من المليارات التي صرفت على السدود والنتيجة لبنان من دون ماء وأكثر من مليارات العراقيل التي وضعت أمام السعي لإنجاز الملف النفطي بهدف البدء بالإستكشاف من البلوك المطل على حارة باسيل و النتيجة صفر.

ورغم ذلك، عند الإنجاز الوطني أطل الفاشلان النرجسيان بكل شذوذ في محاولة مكشوفة أمام كل اللبنانيين لتبني إنجاز لا يعرفان منه سوى تطبيل عون لدور مزعوم قام به باسيل وإقناع باسيل لعون أنه المخلص في هذا الملف.

لا يا سادة هذا التطبيل يمكن أن تمارساه في الغرف المغلقة لأن ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة وأنتما لم تستوعبا كل دروس التاريخ القريب هذا التاريخ يكتبه أمثال نبيه بري فينصفه ويلفظ أمثالكم من صفحاته المليئة بإرتكاباتكم التي تجعل إبراءكم مستحيلا وإنجازكم وهما والعيش في عهدكم غير المأسوف عليه جهنما.

في الخلاصة أنتم لم تؤتمنوا على هبة شاي فكيف بالأحرى ثروة نفطية؟

ومن بحر الجنوب إلى بره وتحديدا إلى موضوع التمديد لليونيفيل الذي ستعقد على نيته جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل.

وفي هذا الإطار، يسعى لبنان لإمرار هذا الإستحقاق مع تعديلات تقضي خصوصا بشطب الفقرة التي تتيح للقوات الدولية القيام بدوريات بمعزل عن الجيش اللبناني.

ولمواكبة هذا الإستحقاق، توجه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى نيويورك قائلا إننا لا نذهب إلى هناك لكي نتحدى الأميركيين أو غيرهم ومؤكدا أن ما يهم لبنان هو تخفيف التوتر.

على الصعيد المالي، نشر مصرف لبنان اليوم خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه والتي تؤكد أن هذا المخزون الموجود في خزائن المركزي مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



الحياة السياسية شبه جامدة نتيجة عطلة شهر آب، والحركة الرئاسية شبه مشلولة نتيجة انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان. وبين شبه الجمود وشبه الشلل يمر الوقت المستقطع ويقترب منتصف ايلول، الذي ينتظر ان يشهد، بصورة مبدئية، الزيارة الثالثة للودريان الى لبنان. علما ان كل المؤشرات لا توحي ان الاستحقاق الرئاسي موضوع على نار حامية، او انه اقترب من نهايته. ففي الداخل اصطفاف حاد وتوازن قوى يمنع اي فريق من الفريقين من حسم الامور.

وفي الخارج الصورة ضبابية وغير واضحة، وخصوصا ان اتفاق بكين لم يأخذ طريقه الى التنفيذ كما كان مرسوما له، وهو يواجه عقبات وتحديات كثيرة. من هنا فان مرحلة المراوحة قد تطول، لأن اصحاب القرار في الداخل لا يتفقون، ولأن اصحاب القرار في الخارج غير مستعجلين وينتظرون ظروفا مناسبة اكثر لإنضاج الطبخة الرئاسية. فالى متى يدوم الانتظار الثقيل القاتل؟

على صعيد آخر، انشغل اللبنانيون بخبر مؤسف تمثل بسقوط مروحية تابعة للجيش اللبناني في غابة الشبانية، ما ادى الى اسشتهاد ضابطين.

ووفق المعلومات فان ثمة فرضيتين اساسيتين وراء سقوط المروحية. فاما هناك عطل تقني طرأ، واما ان الضباب الكثيف في المنطقة تسبب بسوء الرؤية فاصطدمت المروحية بالاشجار.

ماليا، مصرف لبنان اصدر بيانا نشر فيه خلاصة التدقيق بمخزون الذهب لديه، وقد تبين انه مطابق للكميات الواردة والمذكورة في بيانات وزارة المالية.

الخبر اراح اللبنانيين، ووضع حدا للشائعات الكثيرة التي انتشرت حول نقصان في كميات الذهب.

توازيا، تداعيات التدقيق الجنائي مستمرة. فبعد صدور التقرير كثرت الاسئلة عن التدابير القضائية التي ستتخذ، انطلاقا مما تضنمنه التقرير من فضائح. فهل ستتحرك السلطات القضائية المعنية فعلا لا قولا، وجوهرا لا شكلا، ام يبقى تقرير الفاريز اند مارسال مجرد حبر على ورق؟







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



بدأت رحلة لبنان فعليا نحو النفط والغاز المنشودين، وبات بمقدور اللبنانيين ان يسجلوا بلدهم على لائحة الدول النفطية، ليس استباقا لعملية الحفر الاستكشافية التي بدأتها شركة توتال اليوم في البلوك رقم تسعة، وانما بناء على المعلومات الايجابية التي تتسلح بها الشركات المعنية التي مددت مسحها البياني الى البلوك رقم ثمانية، مع تأكيد تلك الشركات امام عدسات الاعلام أن ما يحصل هو انتصار حقيقي للبنان.



فيما بعض اللبنانيين لا يزالون يحفرون في خنادقهم السياسية والمذهبية والمناطقية، متجاهلين حقائق التاريخ والتجارب المريرة.



وفي الحقائق التي طالما كذبت التهويل والاستثمار الاعلامي والسياسي في القضايا والاحداث الحساسة، تكشفت على خط جريمة الكحالة معطيات امنية وقضائية بينها التحقيق الذي ما زال مستمرا خلافا لكل الاشاعات.

اما اشارات الاستفهام التي يبحث لها المحققون عن جواب فهو ما يقال عن شخص نقل يوم حادثة الكحالة الى مستشفى أوتيل ديو بسرية تامة، مع اطفاء كاميرات المراقبة في المستشفى لساعات غير قليلة. فلماذا اطفئت الكاميرات ؟ ومن هو الشخص الذي تم التستر على تفاصيل قدومه الى المستشفى وأسبابها؟



اما البحث باسباب تضخيم حادث سير كان يمكن ان يكون عابرا، وتحويله الى جريمة قتل وضعت البلد على مفترق خطير دفعت مجموعة من المحامين الى تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد قناة الـMTV بتهمة بث النعرات العنصرية والمذهبية ومحاولة ايقاظ الفتنة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على الاقتتال وصولا الى سقوط ضحايا، كما جاء في نص الدعوى.



سقوط طائرة مروحية للجيش اللبناني واستشهاد ضابطين كان الخبر اللبناني المحزن، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة اسباب سقوطها.



اما طائرة مؤسس جماعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين التي سقطت واودت بحياته وتسعة من كبار معاونيه فقد بقيت الخبر العالمي الابرز، وسط اشتداد التحليلات والتأويلات الغربية، ومواصلة التحقيقات الروسية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



ضاقوا ذرعا بالتدقيق الجنائي، "ففشوا خلقهم" بالغاز.

خنقهم مضمون التقرير الاولي لتدقيق طالما حاولوا منعه، فحاولوا خنق فرحة اللبنانيين ببدء التنقيب في بحرهم بعد طول تعطيل.

فضحهم دفاعهم المستميت عن رياض سلامة الملاحق حول العالم، مانعين اقالته بعد الازمة، وساعين الى التمديد له حتى ربع الساعة الاخير،

فنضح اناؤهم بما فيه من كلام بذيء للتغطية على افعالهم.

قدسوا اموال المودعين بالكلام، وحالوا دون اقرار القوانين الاصلاحية منذ اربع سنوات، وفي طليعتها الكابيتال كونترول واسترداد الاموال المحولة والمنهوبة وكشف حركة الحسابات والاملاك والاموال.

وعدوا بخفض سعر الدولار الى ثلاثة الاف ليرة بتصريح شهير، ولما لامس عشرات الالاف راحوا من المسؤولية يتنصلون، وعن شعبهم لا يسألون.

يتحدثون عن الازمة وكأنهم لم يترأسوا يوما سلطة تشريعية، ولم يشاركوا ابدا في حكومة، ولم يتولوا في حياتهم وزارة مالية، ولم يعشش نفوذهم السياسي والطائفي والمذهبي، لا في قضاء ولا ادارة.

يزايدون ويتحدثون بفوقية مع الشركاء في الوطن، ويتهمون غيرهم بالفشل، فيما هم حتى عن تنظيف رافد صغير من روافد نهر الليطاني عاجزون.

يتفلسفون ويتذاكون في ملف الكهرباء، بعدما عرقلوا كل الخطط منذ عام 2010 على الاقل، وبالاكثر، بعدما كانوا شركاء كاملين منذ عام 1984، وبين عامي 1990 و2005 بشكل خاص، في سلطة اوصلتنا اصلا الى عام 2010 بلا كهرباء ولا ماء ولا سدود، بل بحروب ونزاعات وسرقات وسمسرات وشعارات واوهام.

يفاخرون بدورهم في ملف التنقيب عن الغاز، وهم الذين يتحملون مسؤولية تأخيره سنوات، لولا رئيس رمز، فرض اقرار المرسومين المتأخرين الشهيرين في اول جلسة لمجلس الوزراء على عهده، وانجز اتفاق الترسيم، لكن خارج اطار التفريط، مستندا الى عناصر قوة لبنان، ولولا مسار تنفيذي وتشريعي اطلقته وزارة الطاقة في ايام الوزير جبران باسيل وتحدت على دربه كل العابثين.

يرحبون بالحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله في العلن، ويطلقون عليه النار في السر، واكثر ما يرعبهم فيه، الشق المالي من اللامركزية الادارية، الذي يكفل حرمانهم من موارد على حساب الشعب، بعدما غطوا لعقود تجاوز الدولة وعدم تسديد المتوجبات، ناهيك عن ضرب الدستور وتجاوز الميثاق وتخطي كل القوانين او تطبيقها بهوى سياسي معروف…

في الخلاصة، عندما يتحدث اللبنانيون عن منظومة سياسية فاسدة، من يقصدون؟ الجواب على هذا السؤال يغني عن اي تسمية او اي كلمة خارج اللياقة او اي تعبير خارج الاحترام والاخلاق والتهذيب، كتلك التسميات والكلمات والتعابير التي وردت في مقدمات احدى نشرات الاخبار.

لكن، مهما يكن من امر، لن تنغصوا على اللبنانيين فرحتهم باليوم التاريخي. يوم التنقيب عن الغاز في بحر لبنان. فالاهم من سجالاتكم السخيفة، وجدلكم العقيم، ان يستخرج الغاز، وان يستفيد كل لبناني في كل لبنان من الثروة الدفينة، والا يسمح شعب لبنان لسياسييه الفاسدين ان يسرقوه مرتين. هذا ما قلناه في نشرتنا امس، ونكرره لمن له اذنان سامعتان… اليوم.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



العالم يفتش في لغز مقتل زعيم فاغنر وستة من أركانه، هل طائرته سقطت او أسقطت؟ ما مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها، من سيتولى القيادة ؟ هل تبقى في بيلاروسيا أو تتمدد في أفريقيا؟ أسئلة تزداد أهمية لأن الحادثة وقعت في ذروة الحرب الروسية الاوكرانية.



في سوريا، الإضطرابات مستمرة في محافظة السويداء، جديد اليوم غطاء رجال الدين لتحرك الشارع، ففي بيان مشترك عن شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، ويوسف جربوع، طالب القيادة بتغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة الأزمة وتحسين الواقع وإيجاد الحلول وعدم ترحيل المسؤوليات.



في لبنان، لا جديد باستثناء سجالات عقيمة أبرزها الرحلة بالمروحية إلى منصة الحفر، بين مهلل لها ومنزعج منها، الخواء السياسي في لبنان يفتج المجال لأيجاد مادة سياسية من رحلة مروحية. اما سائر الملفات فلا تجد من يتطرق إليها لعجز في المعالجة.

رئاسيا، لا أحد يعرف أين يستقر الملف.



حكوميا الوضع في مرحلة القرف المفتوح على الإعتكاف، حتى لو لم يقر رئيس الحكومة بذلك.









مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



قمرة قيادة العالم تحكم بها رادار سير تطوراتها الامنية والسياسية، فسقط زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين الطباخ الذي أكله فلاديمير بوتن ورد له الطعنة الانقلابية من علو شاهق.

وأغتيل المقاتل الميت اثناء حضور الرئيس الروسي حفلا موسيقيا للجيش .. فعزف له لحن الوداع قبل ان يبرق لأسرته معزيا. انهى بوتين مسيرة قيصر العسكر.



وعلى الضفة الموزاية من العالم، تطلق أتلانتا في ولاية جورجيا الصورة الاتهامية الاولى للرئيس السابق دونالد ترامب وتنتظر عدسات الكاميرا التقاط هذه اللحظة التاريخية بعد ان يسلم ترامب نفسه مع ثمانية عشر شخصا اخرين الى سجن مقاطعة فولتون والمعروف بسجن رايس ستريت واميركا المتابعة بشغف لحدث مثول ترامب كمتهم، تراقب بقلق التغييرات العالمية التي هبت رياحها من جنوب افريقيا وقمة البريكس المنعقدة على الانقلاب في وجه الدولار.



وقد وافقت القمة اليوم توسيع عضويتها لتنضم اليها كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل.



والحرب بالعملات الورقية ستكون اشد وقعا من الحروب بالاسلحة التقليدية ,وستؤسس لعالم البريكس الذي تدخله للمرة الاولى دول عربية باقتصاديات منتجة كالسعودية والامارات.



اما لبنان فلا عملة له ينافس بها أحدا، لكنه عثر على الذهب في وضعيته السابقة..



"مصاغ سليم" وسبائكه الذهبية دخلت عالم التحف النادرة بحيث يصبح سعرها مضاعفا. الذهب موجود والحاكم السابق مفقود، ولم تعثر القوى الامنية على مقر لاقامة رياض سلامة في ثلاثة اماكن وهذا سيدفع الهيئة الاتهامية الى ابلاغه لصقا بعد ان يتغيب عن جلسة الثلاثاء المقبل.



وبعد هذا الاجراء لا يستعبد اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه. وفي اوراق الجلب السياسية فإن الكتل تتهيب وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وتتحايل على اسئلته المكتوبة لكن لودريان اوقع نفسه في مهوار مواصفات كان له ان يحصل عليها في زيارته السابقة وعدم ترحيل الامر الى شهر ايلول.



وتقول مصادر متابعة في هذا الاطار ان عدم حسم لودريان ازمة المواصفات المبنية على اجتماع نيويورك العام الفائت واللجنة الخماسية مؤخرا دفع بالملف الرئاسي الى تمديد وتطويل وأفسح في المجال امام الكتل النيابية لابداء الفلسفة الرئاسية العقيمة.



وهو الخطأ الذي تسجله الاوساط على فرنسا حيث ان سحبه اللبنانين نحو الحوار سيجر النقاش الى حوارات على الرئيس والمواقع السياسية الاخرى والحصص بدلا من ان يكون هذا الحوار على الخطط الانقاذية وتجنب هدم الدستور.

وباعتقاد الاوساط المطلعة على المشهد السياسي اللبناني ان مهمة لودريان تبدأ بالنجاح عندما يجمع النقاط المشتركة للكتل النيابية ويجري تقاطعا على اولوياتها ويفندها في ترتيب تصاعدي وهي مهمة يمكن لتطبيق "شات جي بي تي" القيام بها فكيف بدولة فرنسية جالسة على قرار خماسي الابعاد.

وفي علم المواصفات ان اي اسم استفزازي او ينتمي الى محور سياسي سيقسط من المعادلة ولدى الموفد الفرنسي الايام المعدودات اذ ان مهمته تسابق اجتماع الدول المعنية بالازمة الرئاسية على هامش الجمعية العامة في نيويورك فإما ان ينجح لودريان في الامتحان الرئاسي اللبناني .. او ان يحصل على ركلة الى العلا وتنتزع منه الصلاحيات بعد ان يلتحق بمنصبه الجديد في السعودية.



