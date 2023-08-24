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لبنان

القوال للمحامين الجدد: أصبحتم رُسلًا للقيم التي تنبثق من مفهوم العدالة

Lebanon 24
24-08-2023 | 16:29
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إحتفلت نقابة المحامين في طرابلس بانتساب محامين جدد إلى النقابة، في قصر عدل طرابلس، وبدعوةٍ من نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، وأعضاء مجلس النقابة الأساتذة: منير الحسيني، محمود هرموش، مروان ضاهر، باسكال أيوب وجمال اشراقية.
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وفي السياق، قالت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها: "سأبدأ كلمتي بمخاطبة الذين يقسمون اليوم اليمين لأقول لهم: أيها المتدرجون والمتدرجات طبعًا، من الجامعات نلتم شهاداتِ الحقوق، ومن مجلس النقابة قراراتِ الانتساب إلى المهنة، أما اليوم، فإنكم باليمين التي أديتم تعلنون شراكتكم مع القضاء في تحقيق رسالة العدالة، كما تقول المادة الثانية من قانون تنظيم مهنة المحاماة".

وأضافت: "اليوم إذًا أصبحتم رُسلًا للقيم التي تنبثق من مفهوم العدالة: للحرية، لحقوق الإنسان، للآداب والتقاليد، وللحفاظ على معنى لبنان، وطنًا للعيش الواحد ورسالةً لهذا العالم كله. ولعلَّ أهمَّ صفاتِ الرسولية الجهدُ والصدقُ والأمانةُ والاندفاعُ الكامل إلى تأدية الواجب بمحبة وتضحية. ومنها أيضًا الاستزادةُ الدائمة من علم القانون والعلوم الأخرى الحديثة، ومن الثقافة العامة، والمحافظةُ على آداب المحاماة وتقاليدِها العريقة، وحفظُ سرِّ المهنة واحترامُ القضاء. فإن هذه هي معاني اليمين التي ترفعون أيمانَكم أمام الحقِّ وترددونها. أنتم تدخلون إلى حرم هذه الرسالة في أصعب الظروف، لكنَّ الإيمان والعزمَ اللذَين سيصدحان من حناجركم، وتشع بهما عيونُكم، يؤكدان لنا بأنَّ النجاحَ ينتظرُكم على منعطفاتِ المستقبل".
 
وتابعت: "ربما كان بعضكم يزمعُ سفرًا، للعلم أو للعمل. فاعلموا أن النقابةَ أصبحت لكم بيتًا جديدًا أنتم فيه وله على الدوام، كبيوتكم وقراكم التي فيها وُلِدْتُم وعشتُم. حافظوا عليها وعلى قيمِها وتقاليدِها، وتذكروا أنكم مدعوون لأن تجعلوا هذا الرداء الأسودَ الذي تلبسون، ناصعَ البياضِ بأعمال الشرف والاستقامة والنزاهة التي هي شرطٌ من شروط الانتماء إلى المحاماة".
 
وختمت كلمتها بمقطعٍ من نشيد النقابة يقول:

"يا ثوبَها الداكنْ      ذا الياقةِ البيضاءْ

مثلَ الدجى لكنْ    ملْءَ المحاكمِ ضاءْ

يا عمرَنا الساكنْ    في الكُتْبِ والآراءْ

أيامُنا غلسٌ         والعلمُ نجمتُها".
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