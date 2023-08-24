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Lebanon 24
24-08-2023
|
17:02
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فوجئت الأوساط الأهلية والمجتمعية والاختيارية بالبيان اللامسؤول لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الذي حمل "بيان النعي" لتزويد العاصمة والمناطق المستفيدة بالقليل القليل من المياه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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