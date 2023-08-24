تكتّم على لقاءات مفيدة

يجري التكتّم على "لقاءات مفيدة" تُعقد مع نواب مسيحيين وسنّة، للتفاهم على دعم مرشح مدعوم، عندما تحين ساعة الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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