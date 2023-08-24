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لبنان

أبو فاعور: المطلوب رئيس جامع لا أن يكون رئيساً لفريق

Lebanon 24
24-08-2023 | 20:00
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أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور أنه "ليس هناك أي مخرج أو ملامح اتفاق تتعلق بالاستحقاق الرئاسي، حتى المبادرات التي تأتي من الخارج تتعثر لأسباب متعددة"، معرباً عن اعتقاده أن الحل داخلي ويجب أن يأتي من اللبنانيين، وبدايته شعور المسؤولين اللبنانيين بمسؤوليتهم تجاه المواطن اللبناني والترفع عن الأنانيات السياسية التي تمنع انتخاب رئيس حتى اللحظة.
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ورأى في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أنه "لا طرف سياسيا يمكنه ان يحصل على مطالبه 100%، وينبغي بالحد الأدنى التواضع في المطالب، متسائلا ما إذا كنا أصبحنا في حالة من الاستعصاء لدرجة عدم القدرة على الاتفاق على اسم جامع وفاقي يمكن أن يرضى به الجميع؟"
واعتبر ان "الحل داخلي والقرار داخلي، آملا أن يصل الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله الى حد أدنى من التفاهم".
وأكد أبو فاعور أن "المطلوب رئيس جامع لا أن يكون رئيسا لفريق"، معتبرا أن "الأجواء التي تسبق زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان غير جاهزة لتلقف اي مبادرة محلية أو غير محلية للرئاسة".
ورأى أن "هذا الأمر أصبح عبئا كبيرا على المواطن". (الأنباء الكويتية)
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