أين رياض سلامة؟

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تسلمت«الهيئة الاتهاميّة في بيروت جوابًا من القوى الأمنية، بتعذُّر تبليغ الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة، لعدم العثور عليه في ثلاثة عناوين هي الصفرا والرابية ومنتجع «البورتيميليو»؛ والهيئة ستعقد جلسةً الثّلثاء المقبل».وتساءلت مصادر سياسية عن حقيقة اختفاء سلامة في ظروف غامضة أم هناك ضغوط سياسيّة على الأجهزة الأمنية لعدم تبليغ سلامة بالحضور الى جلسات التحقيق؟ مشيرة لـ»البناء» الى أن «عدم حضور سلامة الى التحقيقات سيعيق المسار القضائي بملف التدقيق الجنائي لكون سلامة هو المتهم الأول بقضايا الفساد وتهريب الأموال التي ذكرها التقرير».وكتبت" اللواء": يواجه رياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان قدره بالتوقيف او الفرار من الملاحقة او مذكرة التوقيف الغيابية.فقد ابلغت الجهات الامنية المكلفة بابلاغه موعد جلسة حددتها له الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل، انها لم تتمكن من ابلاغه، وبالتالي فهي بحثت عنه في الرابية حيث منزله، ولا في منتجع «البورتوميليو».