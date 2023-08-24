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لبنان

مفاجآت في حادثة الكحالة؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 22:24
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لا يزال التحقيق مستمرا في "حادثة الكحالة" من دون ان يتم بعد الوصول الى كامل الخيوط المرتبطة بما حدث يومذاك، الا ان استخبارات الجيش تقترب من تجميع «البازل» وهي استمعت الى افادة سائق الشاحنة الذي تماثل ، والى اربعة شبان من اهالي الكحالة، ويجري التحقق من معلومات افادت بنقل احد الاشخاص الى مستشفى اوتيل ديو مع ساعات مساء وقوع الحادثة، وتتحدث بعض المصادر عن اقفال الكاميرات من ساعة دخوله حيث تلقى علاجات طبية حتى خروجه صبيحة اليوم التالي. واذا صحت هذه التسريبات يبقى السؤال الاهم لدى المحققين عن اسباب التعتيم على هويته؟ (الديار)
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