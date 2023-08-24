28
o
بيروت
32
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
32
o
بشري
28
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تضييق الخناق على سلامة.. هل يسقط وحده؟
Lebanon 24
24-08-2023
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": بعد صمت ثقيل ساد غداة صدور تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة "الفاريز اند مارسال"، تحول هذا الصمت الى ضجيج مدو، قد يكون السبب الرئيسي فيه، ادراج الحاكم السابق رياض سلامة على لائحة العقوبات الأميركية، ما حدد بوصلة التعامل مع التقرير، بعدما جاءت العقوبات بمثابة ورقة اعدام للحاكم السابق، اتاحت للقوى الداخلية ان "تبّل يدها" فيه.
Advertisement
لا تعكس إحالة التقرير الى القضاء بعد فترة من التريث الا ان القرار بسلوك الملف مساره القضائي قد اتخذ، وان القرار بحسم ملف سلامة قد اتخذ ايضاً، تمهيداً لتوسيع دائرة الاتهامات لتطال الشركاء والمستفيدين. وقد برز هذا التوجه في شكل واضح في مطالعة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كلف النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي اجراء التحقيقات كل ضمن اختصاصه وصلاحياته، مطالباً التوسع بالتحقيق في ما يتعلق بالهندسة المالية والتقديمات الشخصية التي تم الاستفادة منها من الأموال المودعة في المصرف المركزي، ولا سيما مسألة صرف ١١١ مليون دولار وزعها سلامة على اشخاص لم تذكر أسماؤهم في التقرير. ما يؤكد ان مسار كشف الشركاء والمستفيدين قد بدأ، لكن ما ليس اكيداً اذا كان سيستمر ليصل الى كل المتورطين، او سيقتصر على بعض الأسماء التي ستكون، الى جانب سلامة كبش فداء سرقة العصر.
هكذا، وفي اقل من ساعات قليلة، اشتد الخناق على رياض سلامة، ليس من باب التدقيق الجنائي فحسب، وانما ايضاً من جانب التحقيقات القضائية معه، التي ارتدت طابعاً جديداً امس عبر التوجه الى اصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، بعد تعذر تسليمه أوراق التبليغ لجلسة تعقد الثلثاء المقبل، وذلك في تهديد مباشر للرجل المتواري عن النظر والسمع منذ غادر مكتبه في المصرف المركزي نهاية تموز الماضي.
لا يترك التحرك القضائي المفاجئ الشك في ان الملف سلك طريقه نحو الحسم، ليس من باب التحقيقات الأوروبية التي بدأت منذ اشهر، انما من باب التدقيق الجنائي مظللاً بعقوبات أميركية أولى بوادرها سلامة.
الأكيد ان التقرير وجه أصابع الاتهام في شكل مباشر الى الحاكم ومديرين وأعضاء في المجلس المركزي وفصٓل مكامن هدر أموال المودعين، التي بينت ان الخسائر لم تقتصر فقط على الهندسات المالية، وانما ايضاً وفي شكل كبير على الدولة ولا سيما على قطاع الكهرباء. وهذا الامر ينقل المتفاخرين بالانجاز الى قفص الاتهام، بما ان وزراءهم تعاقبوا على وزارة الطاقة وساهموا في هدر المليارات، منها ١٨ ملياراً ديون كهرباء لبنان و٦ مليارات لوزارة الطاقة و٥٤٣ مليون دولار تحويلات للكهرباء!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
الكشف عن حبيب ابنة عاصي الحلاني الصُغرى.. ووسامته حديث الجمهور تعرفوا إليه (صور)
04:04 | 2023-08-24
24/08/2023 04:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام.. اليكم التفاصيل
03:04 | 2023-08-24
24/08/2023 03:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-08-24
24/08/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2023-08-24
مخزون الذهب في المصرف المركزي مطابق لبيانات المالية.. و"الحاكم" يتحدث اليوم
22:03 | 2023-08-24
محطتان سياسيتان تحددان اتجاهات مهمة لودريان.. وحديث عن زيارة موفد قطري
22:07 | 2023-08-24
تلويح اميركي مستجد بعقوبات على بري.. ومصادره ترد: "لا يروض"
22:20 | 2023-08-24
الراعي يلتقي مع المعارضة اللبنانية على رفض الإجابة عن رسالة لودريان
00:24 | 2023-08-25
والدتهما كانت السائقة... وفاة طفلين من عماطور إثر حادث سير مروع! (صور)
00:07 | 2023-08-25
شاهدوا لحظة سرقة صندوق التبرعات من داخل مسجد التقوى في طرابلس! (فيديو)
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 07:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 07:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
25/08/2023 07:57:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24