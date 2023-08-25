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لبنان

ماذا حصل ليلاً على طريق المطار؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 00:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه حوالي الساعة 11:00 من مساء أمس، اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية على اطلاق النار من مسدس حربي ( ثلاث طلقات ) بإتجاه المدعو ح. ك. على طريق المطار بين جامع مطر وقصر حمادة.
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وقد أصابت إحدى الطلقات رأسه اصابة خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى الساحل .
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