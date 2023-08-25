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لبنان

باسيل مِن "المنظومة" حتما واليكم الدليل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2023 | 01:15
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في خطابه الاخير في عشاء هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر قال النائب جبران باسيل: "سنبقى نقاتلكم قتال المناضلين حتى نسقط كل منظومتكم، وكما كان سقوط امين صندوقكم المالي عظيماً، سيكون سقوطكم، يا ابناء المنظومة، حتمياً، وسيكون انتصاركم، يا ابناء التيار، حتمياً".
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مصادر سياسية ابدت استغرابها الشديد لمواقف باسيل الهجوميّة ضد ما يسميها "المنظومة"، وهو يحاول التنصل والتبرؤ من هذه المنظومة التي كان شريكاً فيها في العهود الماضية وفي الحكومات السابقة.
وقالت المصادر "ان تقرير التدقيق الجنائي الذي يتبجح "التيار" بأنه كان وراءه ، ينقل المتفاخرين بالانجاز الى قفص الاتهام، بما ان وزراء" التيار" ومنهم باسيل نفسه تعاقبوا على وزارة الطاقة وساهموا في هدر المليارات، منها ١٨ ملياراً ديون كهرباء لبنان و٦ مليارات لوزارة الطاقة و٥٤٣ مليون دولار تحويلات للكهرباء!

المصدر: لبنان 24

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