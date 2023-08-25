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لبنان

نائب "بموكب رئيس حكومة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2023 | 01:30
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يتهامس عدد من النواب وخاصةً من هم من جيل الشباب حول طريقة تصرف أحد زملائهم وطريقة إدلائه بتصاريح سياسية فوقية، وكأنه العالِم بكل الملفات الإقتصادية والسياسية والحياتية ناهيك عن الروايات التي يعممها بشأن "إجتماعاته الخارجية".
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كما يتهامس النواب عن موكبه الذي يشبه موكب رئيس حكومة، والمؤلف من سيارة مصفحة وعدة سيارات رباعية الدفع وأكثر من عشرة عناصر مرافقة. أما الفاضح في الموضوع، بحسب "همس" النواب،  فهو موكب الدراجين الذين يواكبون تنقلاته ويقطعون السير عند خروجه من أي لقاء أو موعد في أي مقر محاذٍ للطرق العامة".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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