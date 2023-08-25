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قطع حوار "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" طريق النقاش السياسي، وختم تفاصيل العلاقة الثنائية، ليبدأ النقاش الجدي في التفاصيل القانونية والتقنية لاقتراحات رئيس "التيار" جبران باسيل ومطالبه.وبحسب مصادر مطلعة فإن لجانا متخصصة من الطرفين بدأت اجتماعاتها لدراسة الافكار التي ارسلها باسيل الى الحزب بطريقة مكتوبة، وذلك للاتفاق عليها قبل الذهاب الى التسوية الشاملة.وتتوقع المصادر ان يطول الحوار التقني بين الطرفين بالرغم من ان" حزب الله" مستعجل للوصول الى نتائج لاسباب متعلقة بالمرحلة المقبلة واستحقاقاتها الدستورية.