هؤلاء مستعدّون لانتخاب فرنجيّة بشرط

في الوقت الذي ينتظر فيه رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل أجوبة من "الثنائيّ الشيعيّ" بشأن اللامركزية الإداريّة والماليّة، كيّ يسير بانتخاب رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، يُبدي نوابٌ يدورون في فلك المعارضة، وآخرون من "السياديين" رغبتهم بدعم مرشّح "حزب الله"، إنّ قبل بتطبيق الشروط التي وضعها باسيل، إضافة إلى احترام الدستور.

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