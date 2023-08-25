مراقبون دوليون يقومون بجولة تفقدية للخط الأزرق

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يقوم فريق من المراقبين الدوليين العاملين ضمن اليونيفيل بجولة تفقدية للخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة حتى محور الغجر الوزاني- عين عرب، مستقلا مروحية تابعة لهذه القوات، بحسب مندوبة "لبنان 24".وكانت المروحية قد نفذت هذا الصباح العديد من الطلعات الاستكشافية على علو منخفض فوق الخط الأزرق وهبطت لفترة قصيرة في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط قبل أن تعود ادراجها باتجاه مقر القيادة الدولية في الناقورة.