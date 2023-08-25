من برّي.. رسائل "ناريّة" في هذا الموعد

قالت مصادر مُقرّبة من حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيُطلق مواقف سياسية حاسمة خلال كلمتهِ المُرتقبة يوم 31 آب الجاري ضمن الإحتفال الذي ستقيمُه الحركة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصّدر ورفيقيه.

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وأوضحت المصادر أنه من المُتوقع أن يتطرّق بري إلى ملف هنيبعل القذافي، نجل الزّعيم الليبي معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ العام 2015 والذي عادت قضيته إلى الواجهة بعدما بدأ إضراباً عن الطعام منذ نحو شهرين.



كذلك، أشارت المصادر إلى أنَّ بري قد يُطلق رسالتين أساسيتين على الصعيد السياسي: الأولى ترتبطُ بالدعوة مُجدداً إلى الحوار مع التحذير من مغبة إضاعة الفرص التي يمكن إستثمارها لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية. أما الرسالة الثانية فستكونُ بتوجيهِ إشاراتٍ "غير عادية" باتجاه أطرافٍ وأحزابٍ سياسية تلعبُ على خطّ التحريض من جهة، وتساهمُ في ضربِ لغة الحوار من جهةٍ أخرى.