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لبنان

من برّي.. رسائل "ناريّة" في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-08-2023 | 03:15
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قالت مصادر مُقرّبة من حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيُطلق مواقف سياسية حاسمة خلال كلمتهِ المُرتقبة يوم 31 آب الجاري ضمن الإحتفال الذي ستقيمُه الحركة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصّدر ورفيقيه.
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وأوضحت المصادر أنه من المُتوقع أن يتطرّق بري إلى ملف هنيبعل القذافي، نجل الزّعيم الليبي معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ العام 2015 والذي عادت قضيته إلى الواجهة بعدما بدأ إضراباً عن الطعام منذ نحو شهرين.

كذلك، أشارت المصادر إلى أنَّ بري قد يُطلق رسالتين أساسيتين على الصعيد السياسي: الأولى ترتبطُ بالدعوة مُجدداً إلى الحوار مع التحذير من مغبة إضاعة الفرص التي يمكن إستثمارها لإنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية. أما الرسالة الثانية فستكونُ بتوجيهِ إشاراتٍ "غير عادية" باتجاه أطرافٍ وأحزابٍ سياسية تلعبُ على خطّ التحريض من جهة، وتساهمُ في ضربِ لغة الحوار من جهةٍ أخرى.

كذلك، من المتوقع أن يتحدّث بري، وفق المصادر، عن سُبل المعالجات الإقتصادية، مع التركيز على ملف التنقيب عن النفط والغاز، في حين أنهُ من الممكن أن يُطلق "سهامهُ" باتجاه "التيار الوطني الحر" من خلال رسائلَ مُبطّنة وواضحة حول أمورٍ عديدة، أبرزها "الإستخفاف" الذي أبداهُ باسيل إزاء الموقف الوطني المتمثل بالزيارة الرسمية لمنصة التنقيب عن الغاز قبل أيام.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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